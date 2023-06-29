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Гендиректором "Москвича" стал экс-глава камазовского проекта грузовиков К5 Ханс-Петер Мозер

Гендиректором "Москвича" стал экс-глава камазовского проекта грузовиков К5 Ханс-Петер Мозер
Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Столичный автозавод "Москвич" (бывшая площадка Renault в России) возглавил бывший руководитель проекта по созданию нового камазовского семейства грузовиков К5 Ханс-Петер Мозер, сообщила пресс-служба ПАО "КАМАЗ".

По решению совета директоров АО "МАЗ "Москвич" Мозер с 29 июня сменит на должности Дмитрия Пронина. Последний в мае прошлого года стал главой завода после ухода французского концерна Renault из РФ, а ранее долгое время работал на должности замглавы столичного Дептранса.

Ханс-Петер Мозер родился в 1954 году в немецком городе Лаупхайм, получил образование в области экономики и управления предприятиями. Много лет работал на руководящих позициях в крупных производственных компаниях. В России он, в частности, известен тем, что с 2013 года возглавлял реинжиниринг автопроизводства на "КАМАЗе" - проект по созданию перспективного семейства грузовиков К5.

"КАМАЗ" в конце сентября 2022 года сообщил об уходе Мозера с этой позиции. "После девяти лет работы в компании "КАМАЗ" я принял решение продолжить свой профессиональный путь в качестве независимого предпринимателя", - привела слова Мозера пресс-служба автопроизводителя.

Крупноузловая сборка автомобилей под брендом "Москвич" началась на московском автозаводе, который возглавил Мозер, в ноябре 2022 г. - через полгода после ухода Renault. Предприятие выпускает две модели кроссоверов на компонентной базе китайского JAC - "Москвич 3" с ДВС и электрокар "Москвич 3е". Партнером проекта выступил "КАМАЗ".

План производства "Москвича" на 2023 г. - не менее 50 тыс. автомобилей, в том числе 10 тыс. электрокаров.

Москвич Ханс-Петер Мозер
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