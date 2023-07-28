Сводный индекс доверия в еврозоне в июле упал до минимума с октября

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в июле опустился до 94,5 пункта с 95,3 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Европейской комиссии.

Эксперты в среднем ожидали снижения до 95 пунктов, по данным Trading Economics.

Индекс падает третий месяц подряд, его июльское значение является минимальным с октября 2022 года.

Ухудшению показателя поспособствовали агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики Европейским центральным банком и последствия устойчиво высокой инфляции.

Индекс доверия в промышленном секторе понизился в этом месяце до минус 9,4 пункта с минус 7,3 пункта в июне, в сфере услуг - до 5,7 пункта с 5,9 пункта, в строительном секторе - до минус 3,1 пункта с минус 2,4 пункта. В сфере розничной торговли индикатор вырос до минус 4,5 пункта с минус 5,9 пункта,

Индекс потребительского доверия в еврозоне в июле повысился до минус 15,1 пункта с минус 16,1 пункта в июне.

Индикатор инфляционных ожиданий среди европейцев упал до минимальных с октября 2015 года 4,8 пункта с 6 пунктов месяцем ранее.