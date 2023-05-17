Объем операций в Системе быстрых платежей в I квартале вырос в 2,2 раза

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Объем операций в Системе быстрых платежей (СБП) в первом квартале вырос до 5,4 трлн руб., что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (2,4 трлн руб.), следует из материалов ЦБ.

Количество операций в СБП выросло почти в три раза, до 1,2 млрд (440 млн операций в I кв. 2022 года).

Количество переводов между физлицами через СБП по итогам I квартала выросло более чем в два раза и превысило 1 млрд (420 млн переводов в I кв. 2022 г.). Сумма переводов также выросла более чем в два раза и составила почти 5 трлн руб. (2,3 трлн руб. в I кв. 2022 г). Средняя сумма перевода по итогам I квартала составила 4,8 тыс. рублей.

Всего в I квартале через СБП было оплачено 200 млн покупок на 400 млрд рублей. Рост количества и суммы покупок составил более чем 20% по сравнению с IV кварталом 2022 года. Оплату через СБП принимает 675 тыс. торгово-сервисных предприятий (ТСП), что на 21% больше, чем в IV квартале 2022 года. Из них 589 тыс. ед. - представители малого и среднего бизнеса.

Таким образом в I квартале практически достигнут один из ключевых показателей стратегии развития национальной платежной системы на 2021-2023 годы, который был обновлен регулятором в ноябре прошлого года. Согласно стратегии, до конца 2023 года оплату через СБП должны принимать до 590 тыс. торгово-сервисных предприятий из сегмента МСП (100 тыс. ожидалось до обновления стратегии).

По итогам I квартала 2023 года юридические лица совершили почти 11 млн выплат гражданам через СБП (например, страховые выплаты, выплаты от брокеров и прочие), что на 5% больше, чем в IV квартале 2022 года. Сумма выплат выросла до 45 млрд руб., что на 3,7% больше по сравнению с прошлым кварталом.

Переводами в СБП в первом квартале воспользовался каждый второй житель России, оплатой товаров и услуг - каждый четвертый. В среднем один гражданин в I квартале 2023 года совершил 16 переводов и оплатил через СБП более шести покупок.