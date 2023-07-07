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ЦБ РФ предложил Сбербанку подумать над отменой комиссий за переводы

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Банк России предложил Сбербанку подумать над отменой комиссий за переводы.

"Мы очень ждем на Финополисе (пройдет в ноябре 2023 года - ИФ) мудрейшее решение Сбербанка отменить комиссии за переводы из Сбербанка", - сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова на Финансовом конгрессе Банка России в Петербурге.

Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев ответил, что комиссии за переводы есть у всех банков, "не только у "зеленого", но все почему-то вспоминают "зеленый"". "Если рынок пойдет, то Сбер тоже пойдет", - сказал он.

Скоробогатова заявила, что является клиентом пяти банков и комиссии есть не у всех.

Сейчас через "Сбербанк онлайн" внутри банка бесплатно можно переводить до 50 тыс. рублей в месяц, свыше - без специальной подписки взимается комиссия в размере 1% от суммы перевода (но не более 5 тыс. рублей). Комиссия за переводы в офисе составляет 1,5% от суммы перевода (от 30 до 5 тыс. рублей).

Скоробогатова напомнила, что некоторое время назад, когда несколько крупных банков отменили комиссии за переводы, наблюдался поток средств населения в эти кредитные организации. "Это то, о чем я говорила очень многим игрокам", - заявила она. По ее словам, отсутствие заградительных тарифов и возможность свободно распоряжаться своими средствами стимулируют клиентов выбирать именно такой банк.

"Понятно, что любая монополия, любой большой игрок, это так бизнес устроен, он всегда будет максимизировать свои объемы, своих клиентов и будет стараться не выпускать их в открытое плавание. Это такая бизнес-логика", - сказала первый зампред ЦБ.

Царёв отметил, что в этой части сейчас границы между банками, благодаря, в том числе Системе быстрых платежей (СБП), стираются - клиенты спокойно переходят из одной кредитной организации в другую.

"Когда мы 1,4 млн рублей согласуем (появится возможность переводить эту сумму между банками без комиссии - ИФ), я думаю, клиентам точно будет проще", - добавила первый зампред ЦБ.

Топ-менеджер Сбербанка, в свою очередь, заявил, что хотел бы видеть больше конкуренции между платежной системой "Мир" и Системой быстрых платежей. Ранее в России платежные системы соревновались друг с другом, напомнил он. "Сегодня этого элемента нет", - сказал Царёв.

"Элемент точно есть. Я вам скажу больше, у нас будет в ближайшее время конкуренция между "Миром", СБП, цифровым рублем, платежными решениями коммерческих банков и так далее", - заявила Скоробогатова.

Банк России Кирилл Царев Ольга Скоробогатова ЦБ РФ
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