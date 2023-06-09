Прибыль "Сургутнефтегаза" по РСБУ в 2022 году снизилась в 8,4 раза, до 60,7 млрд рублей

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по РСБУ за 2022 год составила 60,73 млрд рублей против 513,2 млрд рублей в 2021 году, говорится в материалах компании.

Выручка компании выросла на 23,5%, до 2,333 трлн рублей, себестоимость - на 21,4%, до 1,654 трлн рублей.

Ранее опрошенные "Интерфаксом" эксперты ожидали существенного роста показателей выручки компании, однако расходились в прогнозах чистой прибыли - в диапазоне от 205 до 489 млрд рублей - из-за неопределенности по "кубышке" (ликвидные активы "Сургутнефтегаза", по большей части представленные многомиллиардными суммами на долларовых депозитах в различных банках).

"Сургутнефтегаз" уже опубликовал рекомендации дивидендов за 2022 год: 0,8 руб. на оба вида акций. Годовое собрание акционеров компании состоится 30 июня.