Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Число безработных в Германии в июне выросло вдвое сильнее прогноза

Безработица в стране поднялась до 5,7%, обновив максимум с 2021 года

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Количество безработных в Германии в июне увеличилось на 28 тыс., до 2,61 млн человек, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству ФРГ.

Опрошенные агентством Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали рост на 14 тыс.

Безработица в стране в этом месяце повысилась до 5,7%, обновив максимум с июня 2021 года. До этого она составляла 5,6% на протяжении трех месяцев подряд. Эксперты не ожидали изменения показателя.

Число открытых вакансий в Германии в этом месяце составило 769 тыс., что на 108 тыс. меньше, чем годом ранее. Несмотря на снижение в годовом выражении, показатель остается довольно высоким, отмечает MarketWatch.

"Ухудшение экономических условий теперь ощущается и на рынке труда, - написала руководитель агентства Андреа Налес. - Безработица повышается, а рост занятости ослабевает".

Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ РФ не увидел рисков для финансовой стабильности в текущем ослаблении рубля

Доллар поднялся выше 88 руб., евро - выше 96 руб. впервые с 29 марта 2022 года

Доллар поднялся выше 88 руб., евро - выше 96 руб. впервые с 29 марта 2022 года

Чистая прибыль Nike упала на 28,5% в IV финквартале

Группа S7 вновь объединит авиакомпании "Сибирь" и "Глобус"

Группа S7 вновь объединит авиакомпании "Сибирь" и "Глобус"

"Русал" зарегистрировал в Катаре новую холдинговую компанию для зарубежных активов

Ирландия оказалась страной с самым высоким уровнем цен в ЕС

Ирландия оказалась страной с самым высоким уровнем цен в ЕС

Гендиректором "Москвича" стал экс-глава камазовского проекта грузовиков К5 Ханс-Петер Мозер

Гендиректором "Москвича" стал экс-глава камазовского проекта грузовиков К5 Ханс-Петер Мозер
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });