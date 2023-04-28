В Германии в апреле число безработных увеличилось на 24 тысячи

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Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В Германии в апреле количество безработных увеличилось на 24 тысячи, свидетельствуют данные Федерального агентства по трудоустройству ФРГ.

Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали рост на 8 тысяч человек.

Безработица в стране в апреле осталась на уровне 5,6%, как и ожидалось.

"Весеннее оживление на рынке труда ФРГ осталось слабым в апреле, - отмечает руководитель агентства Андреа Налес. - Тем не менее, рынок по-прежнему находится в стабильном состоянии".

Число открытых вакансий в Германии в этом месяце составило 773 тысячи, что на 79 тысяч меньше, чем годом ранее.