В Германии в апреле число безработных увеличилось на 24 тысячи
Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В Германии в апреле количество безработных увеличилось на 24 тысячи, свидетельствуют данные Федерального агентства по трудоустройству ФРГ.
Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали рост на 8 тысяч человек.
Безработица в стране в апреле осталась на уровне 5,6%, как и ожидалось.
"Весеннее оживление на рынке труда ФРГ осталось слабым в апреле, - отмечает руководитель агентства Андреа Налес. - Тем не менее, рынок по-прежнему находится в стабильном состоянии".
Число открытых вакансий в Германии в этом месяце составило 773 тысячи, что на 79 тысяч меньше, чем годом ранее.