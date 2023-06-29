Рубль упал к доллару и евро по итогам четверга после завершения налоговых выплат июня

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Доллар США и евро выросли на Московской бирже по итогам торгов четверга, рубль упал к бивалютной корзине в условиях снижения спроса на рублевую ликвидность под налоговые перечисления июня.

Курс доллара США составил 87,57 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 1,2 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 95,1 руб./EUR1, подорожав на 80 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,02 рубля - до 90,96 руб. Курс китайского юаня поднялся на 15,8 копейки - до 12,06 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно подешевел в основных валютных парах по итогам торговой сессии четверга после завершившегося накануне налогового периода июня. На среду, 28 июня, пришелся единый день уплаты налогов, в бюджет были перечислены НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДД и акцизы.

Дополнительное давление на рубль могли оказать некоторые корпоративные новости. Так, ритейлер "Магнит" накануне вечером уже после закрытия торгов сообщил, что увеличивает лимит выкупа акций у инвесторов-нерезидентов до 29,8%. Таким образом, компания готова выкупить до 30 млн 370 тыс. акций.

Ранее компания намеревалась выкупить до 10% акций у нерезидентов, чьи бумаги фактически заблокированы. Цена выкупа установлена в соответствии с решением правкомиссии по иностранным инвестициям, она предполагала дисконт в 50% к рыночной стоимости актива, т.е. в 2215 рублей/акция. При увеличении лимита цена выкупа сохраняется.

Кроме того, давление на рубль оказало ухудшение настроений на глобальном рынке и нежелание инвесторов рисковать, обусловленное рисками продолжения активного ужесточения денежно-кредитной политики ведущих мировых центробанков.

Негативным фактором для рынков стали "ястребиные" заявления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в ходе ежегодного форума Европейского центрального банка в португальском городе Синтре.

Он вновь сказал, что "подавляющее большинство" руководителей Федрезерва ожидают еще минимум двух повышений процентных ставок в этом году. При этом Пауэлл отметил, что пауза в подъеме стоимости заимствований в июне была необходима для того, чтобы получить больше времени для сбора информации относительно состояния экономики и влияния на него ужесточения денежно-кредитной политики.

Поступающие в последнее время данные указывают на устойчивость американской экономики, и рецессия не представляется наиболее вероятным сценарием, хотя такую возможность нельзя исключать, сообщил также он. При этом Пауэлл не ожидает, что базовая инфляция (без учета волатильных цен на продукты питания и энергоносители) опустится к целевому уровню Федрезерва в 2% раньше 2025 года.

Экономика США в первом квартале выросла на 2% в пересчете на годовые темпы, согласно окончательным данным министерства торговли страны, опубликованным в четверг. Ранее сообщалось о повышении на 1,3%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали пересмотра до 1,4%.

Между тем индекс базовой инфляции PCE Core увеличился в январе-марте на 4,9% после подъема на 4,4% кварталом ранее. Этот индикатор внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, выступавшая на том же мероприятии, заявила, что европейский центробанк с высокой вероятностью повысит ставку в июле, отметив при этом, что решения принимаются на каждом заседании отдельно и зависят от поступающих статданных. "Мы хотим удерживать ставки на высоком уровне до тех пор, пока не убедимся, что инфляция устойчиво движется к цели в 2%", - сказала она.

Комментарии аналитиков

"С окончанием налогового периода предложение валюты на российском рынке сократилось, что привело к дальнейшему ослаблению рубля по отношению к доллару и евро до уровней 87,50 и 95,50 соответственно. К вечеру четверга рубль на Московской бирже торговался вблизи минимумов с начала года. Дополнительный спрос на валюту мог возникнуть из-за новости об увеличении в 3 раза объема выкупа у нерезидентов ритейлера "Магнит" собственных акций. Кроме того, события 23-24 июня могли привести к росту вывода капитала из РФ. Из-за пониженной ликвидности внутреннего валютного рынка, вызванной санкционными ограничениями (средний дневной оборот по паре доллар-рубль сократился примерно в 3-4 раза по сравнению с 2021 годом), даже относительно небольшой объем дополнительного спроса приводит к существенному изменению курса. Ориентиром по паре "доллар-рубль" может служить обозначенный Андреем Белоусовым (первый вице-премьер РФ - ИФ) как комфортный для бюджета диапазон 80-90 рублей за один доллар США", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Егор Кульков.

"Судя по текущей динамике рубля в июне месяце можно сделать вывод, что на Московской бирже спрос на валюту в целом превышает предложение. И тех объемов, что продает Минфин (на 3,6 млрд рублей в день с 7 июня по 6 июля 23 года.) недостаточно в моменте для балансировки спроса и предложения. Есть поддерживающий рубль фактор - для целей налогообложения с 1 апреля 2023 года цена нефти для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче нефти, налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД) и акциза на нефтяное сырье рассчитываются на основе сорта Brent с дисконтом. При этом размер максимального дисконта планомерно сокращается: в мае - $31 за баррель, в июне - $28, а с июля и до конца 2025 года - $25. При прочих равных в июле экспортеры будут больше продавать валюты на Московской бирже для выплаты налогов. По курсу предполагаем, что рубль относительно доллара стабилизируется в диапазоне 80-85 руб./$1 в июле 2023 года", - говорит аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев.

"Текущее ослабление рубля уже сложно объяснять ухудшением торгового баланса. Впрочем, можно допустить, что в последние дни на рубль давит фактор конвертации средств состоятельных частников. Поэтому прогноз движения доллара в диапазон 86,0-87,0 реализовался не за дни, а за часы. Однако дальнейшее ослабление должно обеспокоить Центробанк РФ, а не аналитиков. Доллар несущественно слабел на Forex. Фунт стерлингов немного корректировал потери предыдущего дня. При этом логики в этом ослаблении почти не было, кроме слов главы Банка Англии Эндрю Бейли, что продолжение повышения ставки приведет к ущербу в экономике. Тем не менее, рынок расценил подобное утверждение в качестве сигнала о нежелании дальнейшего повышения ставки. Прочие руководители центральных банков, выступая на конференции в Португалии, говорили о необходимости и неизбежности повышения ставки. Только лишь глава Банка Японии Кадзуо Уэда отметил, что его ведомству ставку, может, и не придется менять, так как инфляция замедляется без действий японского регулятора", - отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

Нефть

Нефть, проводящая волатильную сессию в четверг, перешла к слабому росту в ходе вечерних торгов на признаках устойчивости американской экономики. Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:0 подорожали на 0,01% - до $74,01 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,03% - до $69,58 за баррель.

Главным фактором для мировых рынков в четверг стала публикация окончательной оценки роста американской экономики в первом квартале. Первая реакция на опубликованные данные привела к укреплению доллара и снижению цен на нефть, поскольку сильный доллар снижает спрос на сырьевые активы со стороны держателей других валют. Однако затем инвесторы сосредоточились на позитивном аспекте статданных, и нефть вернулась к росту.

Поддержку котировкам также оказали данные о падении запасов нефти в США на прошлой неделе на 9,6 млн баррелей вместо ожидавшегося опрошенными S&P Global Commodity Insights экспертами снижения на 4,8 млн баррелей.

Курсы валют

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 30 июня на 1,4149 рубля, до 87,0341 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,2408 рубля, до 95,1052 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг поднялся на 1,4018 рубля по отношению к среде и составил 87,0136 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 1,3395 рубля и составил 87,0993 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 669,141 млн, из которых $393,576 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 275,565 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 1,1832 рубля, до 94,999 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 1,1716 рубля, до 95,114 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR689,921 млн, из которых EUR208,738 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR481,183 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов повысились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на отметках предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 7,55% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 2 б.п. - до 7,69% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились относительно среды - 7,87%, 8,33% и 8,49% годовых соответственно.