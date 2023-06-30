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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Доллар поднялся выше 89 руб. впервые с 29 марта 2022 года

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и юань усилили рост на Московской бирже в пятницу днем. Доллар превысил 89 руб. впервые с 29 марта 2022 года, евро торгуется по направлению к 97 руб. также впервые с этой даты, китайский юань торгуется на отметках конца апреля прошлого года.

Курс доллара в 14:17 по Москве составил 89,25 руб./$1, прибавив 1,68 рубля к уровню закрытия предыдущего дня. Евро при этом торговался на отметке 96,83 руб./EUR1 - плюс 1,72 рубля к уровню предыдущего закрытия. Евро поднялся выше 96 руб. впервые с 29 марта 2022 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 1,7 рубля - до 92,66 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 18,3 копейки - до 12,24 руб. Юань торгуется на этих отметках впервые с 20 апреля 2022 года.

Как свидетельствуют данные валютных торгов Московской биржи, снижение курса рубля по отношению к доллару США за последний месяц составило почти 10%. Так, за период с конца мая доллар США вырос более чем на 8,6 рубля - с уровня 80,06 руб./$1 (официальный курс ЦБ РФ на 30 мая) до отметки 88,67 руб./$1, которая была достигнута американской валютой в ходе торгов 30 июня.

"В принципе все разумно. Движение рубля вниз продолжается по понятным причинам. Основная - это, конечно, падающий экспорт. Но мы с вами ясно понимаем, что вряд ли ЦБ будет позволять рублю слишком уж сильно слабеть. Причина в том, что слабый рубль создает инфляционные риски, с которыми сейчас ЦБ настроен активно бороться. Как минимум, если рубль пойдет еще ниже, вероятнее повышение ставки уже на следующем заседании. А от повышения ставки рубль вполне может подрасти. Тем не менее, движение вниз рубля может еще немного продолжиться. Поэтому, думаю, что основные продажи будут вести на уровнях, когда пара "юань-рубль" будет выше 12,25-12,3. Если дойдет", - полагает инвестбанкир, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган.

МосБиржа США
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