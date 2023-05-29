Tesla Model Y стала самой продаваемой машиной мира в I квартале

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Tesla Model Y стала самой продаваемой моделью автомобиля в мире в первом квартале 2023 года, обогнав Toyota RAV4 и Toyota Corolla, показало исследование Jato Dynamics.

В январе-марте в мире было продано 267,2 тысячи Model Y против 256,4 тысячи реализованных Corolla и 214,7 тысячи RAV4. При этом цена Model Y начинается с $47 490, базовая же версия Corolla стоит $21 550, RAV4 - $27 575.

Это первый случай в истории, когда самой продаваемой машиной стал электромобиль, отмечает MarketWatch.

Tesla не раскрывает данные о реализации конкретных моделей, однако она сообщила о поставках около 400,000 Model Y и Model 3 в первом квартале. По совокупным объемам продаж компания заняла 19-е место в мире в прошлом году, а лидерами стали Volkswagen, Toyota, General Motors и Ford Motor.