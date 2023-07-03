Акционеры "Детского мира" утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2022 год

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Акционеры "Детского мира" на годовом собрании одобрили решение не выплачивать дивиденды по результатам 2022 года, говорится в сообщении компании.

Кроме того, акционеры избрали совет директоров в обновленном составе.

Все избранные директора - сотрудники компании. Так, в частности, в совет директоров была переизбрана гендиректор Мария Давыдова и коммерческий директор Мария Володина.

Остальные директора были избраны впервые, включая Дмитрия Богатова, Дениса Гурова, Эльвиру Какуркину, Георгия Кононова, Максима Олейника, Алину Певунову, Илью Тимченко и Александру Шабанову.

Также акционеры утвердили годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год, устав в новой редакции и аудиторов.

В настоящий момент "Детский мир" трансформируется в частную компанию, этот процесс планируется завершить в этом году. Недавно у ритейлера сменился основной акционер - теперь 29,9% владеет консорциум инвесторов во главе с основателем сети детских магазинов "Кораблик" Алексеем Зуевым.

Дивидендная политика "Детского мира" предусматривает выплату минимум 50% чистой прибыли по МСФО за предыдущий период, но исторически компания направляла на дивиденды более 100% чистой прибыли по МСФО, что соответствует до 100% показателя по РСБУ. Таким образом, чистая прибыль "Детского мира" по РСБУ служит ориентиром для размера дивидендов.

Чистая прибыль ПАО "Детский мир" в 2022 году по РСБУ выросла на 32,6% и составила 9,92 млрд рублей.

В ноябре прошлого года ритейлер сообщал о том, что не планирует выносить вопрос о выплате промежуточных дивидендов по результатам девяти месяцев 2022 года - с учетом высокого уровня рыночной волатильности, а также необходимости сохранения достаточного уровня финансовых ресурсов для поддержания рыночной позиции.

По итогам 2021 года компания также не распределяла дивиденды, однако промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2021 года выплачивались в размере 5,2 рубля на акцию, в сумме - 3,843 млрд рублей, что соответствует 60% скорректированной прибыли по РСБУ за этот период (6,3 млрд рублей).