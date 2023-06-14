Менеджмент "Детского мира" продал акции ритейлера в рамках добровольной оферты

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Менеджмент ПАО "Детский мир" продал принадлежащие ему акции в рамках добровольной оферты, говорится в сообщении ритейлера.

В настоящий момент "Детский мир" трансформируется в частную компанию, этот процесс планируется завершить в этом году. В конце мая ритейлер объявил о запуске добровольной оферты по выкупу акций у миноритариев.

Продажа акций была проведена через "ДМ Капитал" на Московской бирже. Согласно сущфакту, "ДМ Капитал" теперь принадлежит 11,78%, однако сколько из них продал менеджмент не уточняется.

Оферта "ДМ Капитала" в режиме торгов "Выкуп: адресные заявки" будет длиться до 28 июля, при этом она может быть остановлена раньше, если "дочка" ритейлера выкупит 25% акций у миноритариев. Отличие "биржевой" оферты – в ускоренной оплате выкупаемых акций, что, по мнению "Детского мира", может заинтересовать акционеров-резидентов.

Компания выкупает у миноритариев акции за 71,5 руб. за бумагу, акционеры из недружественных стран могут продать бумаги с дисконтом в 15%. Оферты также выставляют две других "дочки" ритейлера – "ДМ-Инвест" (с дисконтом, готова выкупить до 43% капитала) и "ДМ-Финансовые активы" (базовая оферта). Заявки будут приниматься до 8 августа.

"Детский мир" – крупнейший специализированный ритейлер на рынке детских товаров. Компания провела IPO в феврале 2017 года. Цена размещения составила 85 рублей за акцию. В настоящий момент 29,9% акций компании владеет консорциум инвесторов во главе с основателем сети детских магазинов "Кораблик" Алексеем Зуевым.