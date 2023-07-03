Российские производители стали в июне сократили экспорт по ж/д почти на 14%

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Российские производители стальной и трубной продукции отгрузили в июне на экспорт по сети РЖД 1,9 млн тонн по сравнению с 2,2 млн тонн в мае (падение на 13,6%), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с деятельностью РЖД.

В направлении Европы по сети ОАО "РЖД" на экспорт было отгружено 528 тысяч тонн металла против 604 тысяч тонн в мае (снижение на 13%). Показатель без учета Турции сократился на треть к предыдущему месяцу - до 258 тысяч тонн с 363 тысяч тонн. При этом экспорт российской стали в Турцию в июне подрос на 12%, до 270 тысяч тонн с 241 тысячи тонн в апреле.

Металлурги продолжили в июне сокращать (-5%) железнодорожные поставки стали назначением в Китай и на Тайвань - по итогам месяца было отгружено почти 178 тысяч тонн против 187 тысяч тонн месяцем ранее (275 тысяч тонн в апреле).

Назначением в Мексику, Бразилию и США в прошлом месяце по сети РЖД было отгружено 386 тысяч тонн металла по сравнению с 521 тысячей тонн, поставленных в мае (падение на 26%).

В страны СНГ в мае было отгружено 511 тысяч тонн металла, что на 2% ниже майских объемов (523 тысячи тонн).

Назначением в страны АТР (без учета Китая и Тайваня) в прошлом месяце было поставлено почти 118 тысяч тонн металла по сравнению со 100 тысячами тонн месяцем ранее.