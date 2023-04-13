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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Экспортные перевозки зерна по сети "РЖД" в марте выросли в два раза

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Погрузка зерна на сети ОАО "РЖД" в марте выросла на 45%, до 2,8 млн тонн, из них на экспорт отправлено 2 млн тонн груза, что почти в два раза превышает аналогичный показатель прошлого года, сообщили РЖД.

По итогам первого квартала на сети РЖД погружено свыше 7,6 млн тонн зерна (+36% к аналогичному периоду прошлого года). Наибольшие объемы отправлены из Ставропольского края (716 тыс. тонн, +39,6%), Курской (613 тыс. тонн, +24,6%) и Саратовской (558 тыс. тонн, +40,9%) областей.

По данным РЖД, экспортные перевозки зерна в январе-марте составили 5,3 млн тонн (рост в 1,7 раза). Через припортовые станции отправлено 3,3 млн тонн (рост в 2,2 раза), через погранпереходы - более 2 млн тонн (+30,7%).

РЖД
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