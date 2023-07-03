"Траст" в третий раз попытается продать челябинский свинокомплекс с долгами

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - На 16 августа назначен аукцион по продаже 100% уставного капитала ООО "Родниковский свинокомплекс" (село Миасское, Челябинская область, один из активов челябинской группы компаний "Здоровая ферма"), а также прав требования к этому свинокомплексу по пяти кредитам и одному займу.

Начальная общая цена активов - 1,128 млрд рублей. Как говорится в материалах организатора торгов - "Российского аукционного дома" (РАД), банк непрофильных активов "Траст" принимает заявки на участие в назначенном аукционе до 10 августа, шаг аукциона - 28,19 млн рублей, сумма задатка для участия в аукционе - 112,761 млн рублей.

В состав лота входят права требования банка "Траст" к свинокомплексу по пяти кредитным договорам от 2016 и 2017 годов и одному договору займа от 2020 года. Права требования уступаются в полном объеме фактической задолженности на дату их перехода, включая основной долг, проценты и все прочие требования, вытекающие из этих договоров. Размер задолженности по договорам на 29 июня 2023 года составлял 2,049 млрд рублей. Начальная цена прав требования равна стартовой цене аукциона - 1,128 млрд рублей.

В лот также входит 100% уставного капитала ООО "Родниковский свинокомплекс" номинальной стоимостью 100 тысяч рублей, принадлежащие ООО "Траст-ПХ" (аффилировано с дочерней компанией "Траста" - ООО "Управляющая компания "Траст - Птицеводческие активы"). Начальная цена 100%-й доли - 1 рубль.

Это третья попытка "Траста" продать свинокомплекс с кредитными долгами. Первую банк предпринял в 2022 году, выставив актив с долгами по начальной суммарной цене 2 млрд 30,6 млн рублей. Тогда в состав лота входили права требования по пяти кредитным договорам и двум займам, а стартовая цена продажи 100%-й доли ООО была равна ее номинальной стоимости - 100 тысяч рублей. Во второй раз банк пытался реализовать актив в мае 2023 года - по начальной цене суммарной цене 1,227 млрд рублей, но уже за пять кредитных договоров и один договор займа, а доля в ООО выставлялась за 1 рубль. Оба аукциона не состоялись из-за отсутствия заявок

В декабре 2022 года прошел аукцион по продаже долей и акций пяти компаний группы "Здоровая ферма", а также прав требования к ним. Торги прошли на площадке РАД, к аукциону было допущено три участника. Победителем было признано ООО "АПК "Михайловский" (входит в группу "Черкизово"), предложившее за активы стартовую цену - 4 млрд 33,263 рублей. Однако в январе этого года ООО "Московская сетевая компания", не допущенное к торгам, оспорило их результаты в суде. Рассмотрение спора не завершено, в частности, по решению суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области дело передано на рассмотрение в Арбитражный суд Москвы, апелляция в начале июня поддержала это решение.

ООО "Траст Птицеводческий холдинг" ("Траст-ПХ") стало владельцем "Здоровой фермы" в декабре 2018 года. До этого несколько месяцев компания принадлежала структурам Микаила Шишханова - в тот период основного акционера Бинбанка и Рост банка. После того, как они были взяты на санацию, "Здоровая ферма" досталась "Трасту", на базе которого Банк России создал фонд плохих активов.

"Здоровая ферма" - диверсифицированный агропромышленный холдинг, производственные предприятия которого (АО "Птицефабрика "Комсомольская", ООО "Уральская мясная компания", ЗАО "Уралбройлер") расположены в Челябинске и Пермском крае.

"Трасту" от Рост банка и Бинбанка также досталась группа компаний "Русское зерно". В начале декабря 2022 года АПК "Михайловский" победил в аукционе по шести предприятиям ГК "Русское зерно". Лот был куплен по стартовой цене - 6,37 млрд рублей.