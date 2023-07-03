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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Акционеры Evraz переизбрали совет директоров из двух человек

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Акционеры Evraz на годовом собрании 30 июня переизбрали совет директоров в составе двух человек, следует из материалов компании.

Позиции в совете сохранили независимые директора Руслан Ибрагимов (директор по правовым исследованиям НИУ ВШЭ, бывший вице-президент по корпоративным и правовым вопросам и взаимодействию с органами власти ПАО "МТС") и Андрей Лобода, практикующий адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро "Лобода, Филимонов и партнеры".

30 июня компания сообщила, что Алексей Иванов с этого дня покинул пост генерального директора Evraz plc. "С учетом санкций Великобритании, наложенных на Evraz plc, и других технических ограничений компания не имеет возможности вести операционную деятельность. Поэтому исполнение обязанностей CEO в такой ситуации крайне затруднительно. Управление Evraz plc будет осуществляться советом директоров компании", - уточнял "Интерфаксу" представитель Evraz.

Evraz - крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания. Крупнейшим акционером Evraz, согласно данным на конец 2021 г., является Роман Абрамович (владеет 28,64%), ее основатели Александр Абрамов и Александр Фролов контролируют соответственно 19,32% и 9,65% капитала.

Evraz Алексей Иванов Роман Абрамович Андрей Лобода Руслан Ибрагимов
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