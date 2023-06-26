Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

OFSI продлило лицензию на работу Evraz North America до 31 марта 2024 года

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) продлило лицензию на продолжение бизнеса для североамериканского дивизиона Evraz еще на 6 месяцев, до 31 марта 2024 года, говорится в сообщении регулятора.

Санкции в отношении Evraz были введены 29 апреля 2022 года. OFSI мотивировало их тем, что компания работает в "стратегически важных для властей России секторах", обеспечивая 28% потребности российского рынка в железнодорожных колесах и 97% - в рельсах.

При этом OFSI выпустило лицензию, которая разрешает сделки с североамериканскими структурами группы: Evraz North America plc, Evraz Inc. NA и Evraz Inc. NA - Canada. Срок действия лицензии несколько раз продлевался, в последний раз - до 30 сентября 2023 года. В мае регулятор также опубликовал разъяснения, что действие лицензии распространяется и на дочерние структуры этих компаний.

В Северной Америке у компании производственные площадки в США (Портленд (работает на слябах с нижнетагильского предприятия Evraz), Пуэбло) и Канаде (Реджайна, Калгари и Рэд Дир). По итогам 2021 года Evraz NA произвел 1,88 млн тонн стальной продукции (прокат, рельсы, ТБД и OCTG).

В августе 2022 года Evraz объявил о намерении продать североамериканское подразделение. В ноябрьском отчете Evraz NA сообщил, что компании могут понадобиться дополнительные лицензии правительства Великобритании для осуществления сделки.

Evraz – крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания. В марте 2022 года ее совладелец Роман Абрамович попал в санкционные списки сначала Великобритании, а затем и Евросоюза, позже Великобритания объявила санкции в отношении самой компании, затем в санкционные списки были добавлены партнер Абрамовича Евгений Швидлер, а также основатели Evraz Александр Абрамов и Александр Фролов.

OFSI Evraz North America
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сбер снижает ставки по ипотеке с господдержкой

Сбер снижает ставки по ипотеке с господдержкой

Сланцевый сектор США перестал расти на фоне низких цен на энергоносители

Сланцевый сектор США перестал расти на фоне низких цен на энергоносители

S7 Technics получила российский сертификат на выпуск компонентов для иностранных самолетов

Финансовый потолок Европейского фонда мира увеличен на 3,5 млрд евро

Финансовый потолок Европейского фонда мира увеличен на 3,5 млрд евро

Рубль полностью отыграл утреннее снижение к основным мировым валютам

МосБиржа проводит дискретный аукцион для обыкновенных акций "Выборгского судостроительного завода"

МосБиржа проводит дискретный аукцион для обыкновенных акций "Выборгского судостроительного завода"

Ситуация на внутреннем валютном рынке стабилизировалась

Ситуация на внутреннем валютном рынке стабилизировалась

Цена нефти Brent поднялась выше $74 за баррель

Торги на Московской бирже 26 июня будут проводиться в режиме обычного рабочего дня

Торги на Московской бирже 26 июня будут проводиться в режиме обычного рабочего дня

Крупнейшие банки снизили обменные курсы с утренних пиков

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });