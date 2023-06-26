OFSI продлило лицензию на работу Evraz North America до 31 марта 2024 года

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) продлило лицензию на продолжение бизнеса для североамериканского дивизиона Evraz еще на 6 месяцев, до 31 марта 2024 года, говорится в сообщении регулятора.

Санкции в отношении Evraz были введены 29 апреля 2022 года. OFSI мотивировало их тем, что компания работает в "стратегически важных для властей России секторах", обеспечивая 28% потребности российского рынка в железнодорожных колесах и 97% - в рельсах.

При этом OFSI выпустило лицензию, которая разрешает сделки с североамериканскими структурами группы: Evraz North America plc, Evraz Inc. NA и Evraz Inc. NA - Canada. Срок действия лицензии несколько раз продлевался, в последний раз - до 30 сентября 2023 года. В мае регулятор также опубликовал разъяснения, что действие лицензии распространяется и на дочерние структуры этих компаний.

В Северной Америке у компании производственные площадки в США (Портленд (работает на слябах с нижнетагильского предприятия Evraz), Пуэбло) и Канаде (Реджайна, Калгари и Рэд Дир). По итогам 2021 года Evraz NA произвел 1,88 млн тонн стальной продукции (прокат, рельсы, ТБД и OCTG).

В августе 2022 года Evraz объявил о намерении продать североамериканское подразделение. В ноябрьском отчете Evraz NA сообщил, что компании могут понадобиться дополнительные лицензии правительства Великобритании для осуществления сделки.

Evraz – крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания. В марте 2022 года ее совладелец Роман Абрамович попал в санкционные списки сначала Великобритании, а затем и Евросоюза, позже Великобритания объявила санкции в отношении самой компании, затем в санкционные списки были добавлены партнер Абрамовича Евгений Швидлер, а также основатели Evraz Александр Абрамов и Александр Фролов.