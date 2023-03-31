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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

Evraz из-за санкций вновь не сможет выплатить купон по долларовым евробондам-2024

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Evraz не сможет в срок выплатить очередной купон по долларовым еврооблигациям с погашением в 2024 году, несмотря на то, что группа располагает достаточной ликвидностью, сообщила компания.

Сейчас компании запрещено совершать платежи по еврооблигациям без соответствующей лицензии Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI), говорится в сообщении.

Ближайшая выплата купона по этому выпуску приходится на 2 апреля. Предыдущий купонный платеж по нему в октябре 2022 года также не осуществлялся. Ранее в марте этого года компания не смогла вовремя погасить выпуск долларовых еврооблигаций-2023, купонный доход по нему не выплачивался с сентября.

Evraz с конца апреля прошлого года находится под санкциями Великобритании. Компания ранее сообщала, что направила запрос на получение лицензии от британских регуляторов, разрешающей выплаты по евробондам, еще в июле, но так и не получила ее. При этом Evraz подчеркивал, что даже если бы соответствующее разрешение было выдано, существует большое количество препятствий для проведения выплат по евробондам, в том числе технических и регуляторных.

Evraz OFSI Великобритания
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