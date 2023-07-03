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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Семья Дель Веккьо увеличит долю в страховщике Assicurazioni Generali

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Бумаги итальянской страховой компании Assicurazioni Generali дорожают на 3,3% к 14:13 по Москве на новости о том, что компания семьи миллиардеров Дель Веккьо Delfin получила разрешение регулятора на увеличение доли в компании до уровня более 10%. Ранее в ходе сессии рост котировок доходил до 5,6%.

Delfin запрашивала разрешение на увеличение доли в апреле, когда она владела 9,77% акций страховщика. Она ожидала роста своей доли в результате реализации программы обратного выкупа акций.

Кроме того, Delfin владеет 19,8% бумаг Mediobanca, которой, в свою очередь, принадлежат 13,10% акций Generali.

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