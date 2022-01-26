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Правительство Италии уговаривало бизнес отказаться от беседы с Путиным

В Итало-росийской торговой палате заявили, что эта видеоконференция состоится

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Правительство Италии попросило руководителей крупнейших компаний страны отказаться от участия в видеоконференции с президентом Владимиром Путиным 26 января в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины. Об этом Bloomberg сообщил источник во властных структурах Италии.

Собеседник агентства уточнил, что правительство Марио Драги сделало соответствующий запрос "из-за текущей международной обстановки".

Источники La Repubblica в правительстве Италии уточнили, что предпринимателей призывали вовсе отменить видеоконференцию или хотя бы отменить участие в ней руководителей тех компаний, у которых среди акционеров есть итальянское государство. В итоге, по данным газеты, руководители компаний Eni и Snam отказались участвовать в видеоконференции.

О предстоящей видеоконференции 25 января сообщила пресс-служба Кремля. Предполагается, что участники беседы обсудят двустороннее сотрудничество, инвестиции и перспективы дальнейшего расширения деловых связей между предпринимателями двух стран. "Особое внимание предполагается уделить возможностям наращивания взаимодействия в области энергетики, промышленности, финансов и природосберегающих технологий", - отмечали в Кремле.

Встреча пройдет по предложению президента Итало-российской торговой палаты (CCIR) Винченцо Трани, сообщала палата еще 21 ноября 2021 года. Цель беседы - попытаться улучшить отношения между предпринимателями и российскими институтами поддержать торгово-экономический обмен между двумя странами.

Конференция состоится, запросов от Рима о ее переносе организаторы не получали, сообщили в CCIR "Интерфаксу".

В видеоконференции ожидается участие гендиректора компании Enel Франческо Стараче, главного исполнительного директора банковской группы UniCredit Андреа Орчела, главного исполнительного директора Pirelli Марко Трончетти Провера и председателя правления страховой компании Assicurazioni Generali Габриэле Галатери ди Дженола.

Италия Марио Драги Владимир Путин Украина Eni Snam Винченцо Трани CCIR Enel UniCredit Pirelli

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