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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

"Новошип" в I полугодии увеличил чистую прибыль по РСБУ в 6 раз

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Новороссийское морское пароходство" ("Новошип", входит в группу "Совкомфлот") в январе-июне 2023 года увеличило чистую прибыль по РСБУ в 5,9 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 624,582 млн рублей, говорится в отчетности компании.

Вместе с тем, выручка снизилась на 18,1% и составила 614,4 млн рублей.

Себестоимость возросла на 17,8% - до 90,618 млн рублей. Валовая прибыль сократилась на 22,2% - до 523,788 млн рублей, прибыль от продаж - на 32,5%, до 351,856 млн рублей.

Согласно отчетности, прочие доходы "Новошипа" в первом полугодии 2023 года увеличились вдвое - до 386,866 млн рублей, тогда как прочие расходы уменьшились в 20 раз, до 31,5 млн рублей.

Управленческие расходы возросли на 13,3% - до 171,932 млн рублей.

Дебиторская задолженность выросла с 12,512 млн рублей на 31 декабря 2022 года до 17,479 млн рублей на 30 июня 2023 года. Кредиторская задолженность увеличилась с 448,71 млн рублей до 1,392 млрд рублей.

"Новошип" - крупнейшая российская судоходная компания на Черном море, как говорится на ее сайте. В 2022 году пароходство снизило чистую прибыль по РСБУ на 39,6% - до 174,9 млн рублей, прибыль стала наименьшей с 2012 года.

Новошип Новороссийск Совкомфлот
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