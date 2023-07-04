СТМ не будет платить годовые дивиденды материнской "Синаре"

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Холдинг "Синара - Транспортные машины" ("Синара-ТМ", СТМ) сообщил, что не будет выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Это решение принял единственный акционер компании - группа "Синара".

Чистая прибыль СТМ по РСБУ в 2022 году составила 583,6 млн рублей (снижение в 3,2 раза относительно 2021 года). Из этой суммы компания выплатила материнской "Синаре" дивиденды по итогам 6 месяцев 2022 года в размере 515,167 млн рублей. Из оставшейся части чистой прибыли (68,458 млн рублей) решено 29,181 млн рублей перечислить в резервный фонд СТМ, 39,277 млн рублей оставить нераспределенными.

"Синара-ТМ" не платила дивиденды и за полные 2021 и 2020 годы. В 2021 году выплачивались промежуточные дивиденды: по итогам первого квартала 2021 года - 519,93 млн рублей (по 0,23 рубля на акцию), первого полугодия - 497,328 млн рублей (0,22 рубля), 9 месяцев - 248,664 млн рублей (0,11 рубля).

Единственный акционер утвердил совет директоров СТМ в составе 6 человек. Четверо из них из прежнего состава: вице-президент АО "Группа Синара" (по данным на 2022 год) Александр Мишарин, гендиректор АО "Группа Синара" Виктор Леш, ректор Финансового университета при правительстве Мухадин Эскиндаров и вице-президент АО "Группа Синара" (по данным на 2022 год) Евгений Гриценко.

Новыми членами совета стали первый замгендиректора АО "СТМ" Виталий Вотолевский и директор по экономике и финансам "Синары" (по данным на 2022 год) Анатолий Овсянников.

Совет директоров покинули вице-президент АО "Группа Синара" (по данным на 2022 год) Юрий Осинцев и президент АО "Группа Синара" Михаил Ходоровский.

"Синара - транспортные машины" - дивизиональный машиностроительный холдинг группы "Синара". Объединяет научно-технический и производственный потенциал российских предприятий по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок. Также оказывает услуги тяги, предоставляет в аренду локомотивы и путевую технику, обслуживает железнодорожные пути и инфраструктуру.