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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:37

СТМ выплатит 633 млн рублей дивидендов материнской "Синаре" из прибыли прошлых лет

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров холдинга "Синара - Транспортные машины" ("Синара-ТМ", СТМ) рекомендовал единственному акционеру компании - группе "Синара" - принять решение о выплате дивидендов в размере 632,962 млн рублей из прибыли прошлых лет, говорится в сообщении СТМ.

Предполагается из нераспределенной прибыли СТМ, полученной по итогам деятельности за 2018 год, направить на выплату дивидендов 373,946 млн рублей, по итогам 2020 года - 47,732 млн рублей, по итогам 2021 года - 211,284 млн рублей.

Холдинг не стал выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Чистая прибыль СТМ по РСБУ в 2022 году составила 583,6 млн рублей (снижение в 3,2 раза к уровню 2021 года). Из этой суммы компания выплатила материнской "Синаре" дивиденды по итогам 6 месяцев 2022 года в размере 515,167 млн рублей.

"Синара-ТМ" не платила дивиденды и за полные 2021 и 2020 годы. В 2021 году выплачивались промежуточные дивиденды: по итогам первого квартала 2021 года - 519,93 млн рублей (0,23 рубля на акцию), первого полугодия - 497,328 млн рублей (0,22 рубля), 9 месяцев - 248,664 млн рублей (0,11 рубля).

"Синара - транспортные машины" - дивизиональный машиностроительный холдинг группы "Синара", объединяет научно-технический и производственный потенциал российских предприятий по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок. Также оказывает услуги тяги, предоставляет в аренду локомотивы и путевую технику, обслуживает железнодорожные пути и инфраструктуру.

Синара СТМ
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