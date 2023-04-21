"Синара-ТМ" в 2022 году вышла в прибыль по МСФО
Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Холдинг "Синара - Транспортные машины" (СТМ) в 2022 году получил чистую прибыль по МСФО в размере 654 млн рублей против 1 млрд рублей чистого убытка годом ранее, сообщается в отчете предприятия.
В документе отмечается, что данные за 2021 год были пересмотрены.
Выручка по итогам прошлого года увеличилась на 5,6%, до 94,23 млрд рублей, себестоимость - на 3,6%, до 80,02 млрд рублей.
В частности, выручка от продажи локомотивов, железнодорожной техники и сопутствующих товаров выросла на 12,3%, до 58,88 млрд рублей, от предоставления услуг - в 1,5 раза, до 10,54 млрд рублей. При этом выручка от технического обслуживания локомотивов незначительно сократилась - на 0,1%, до 16,82 млрд рублей, от ремонта локомотивов - на 5,9%, до 5,52 млрд рублей.
Валовая прибыль возросла на 18,1%, до 14,21 млрд рублей.
Согласно отчету, показатель EBITDA в 2022 году увеличился в 1,4 раза - до 8,14 млрд рублей.
Ранее компания прогнозировала рост выручки в 2023 году на 26,6%.
"Наши планы на 2023 год предполагают рост, который СТМ прогнозируют в связи с завершением фазы адаптации и трансформации, успешно пройденной холдингом в непростом 2022 году, достигнутой стабилизацией и новыми возможностями для развития. Ожидается рост выручки до 122 млрд рублей", - говорил генеральный директор СТМ Виктор Леш.
Компания сообщала также, что в прошлом году произведено и реализовано 140 вагонов электропоездов, 118 электровозов, 49 маневровых тепловозов, 708 единиц путевой техники.
Основные финпоказатели СТМ (в млн рублей):
|2022 год
|2021 год
|Динамика
|Выручка
|94 228
|89 241
|+5,6%
|Себестоимость
|80 019
|77 205
|+3,6%
|Валовая прибыль
|14 209
|12 036
|+18,1%
|Результаты операционной деятельности
|3 937
|2 659
|+1,5 раза
|Прибыль (убыток) до налогообложения
|1 146
|(1 113)
|Чистая прибыль (убыток)
|654
|(1 061)
"Синара - транспортные машины" - дивизиональный машиностроительный холдинг группы "Синара", объединяет научно-технический и производственный потенциал российских предприятий по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок. Также оказывает услуги тяги, предоставляет в аренду локомотивы и путевую технику, обслуживает железнодорожные пути и инфраструктуру.