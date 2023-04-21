"Синара-ТМ" в 2022 году вышла в прибыль по МСФО

В документе отмечается, что данные за 2021 год были пересмотрены.

Выручка по итогам прошлого года увеличилась на 5,6%, до 94,23 млрд рублей, себестоимость - на 3,6%, до 80,02 млрд рублей.

В частности, выручка от продажи локомотивов, железнодорожной техники и сопутствующих товаров выросла на 12,3%, до 58,88 млрд рублей, от предоставления услуг - в 1,5 раза, до 10,54 млрд рублей. При этом выручка от технического обслуживания локомотивов незначительно сократилась - на 0,1%, до 16,82 млрд рублей, от ремонта локомотивов - на 5,9%, до 5,52 млрд рублей.

Валовая прибыль возросла на 18,1%, до 14,21 млрд рублей.

Согласно отчету, показатель EBITDA в 2022 году увеличился в 1,4 раза - до 8,14 млрд рублей.

Ранее компания прогнозировала рост выручки в 2023 году на 26,6%.

"Наши планы на 2023 год предполагают рост, который СТМ прогнозируют в связи с завершением фазы адаптации и трансформации, успешно пройденной холдингом в непростом 2022 году, достигнутой стабилизацией и новыми возможностями для развития. Ожидается рост выручки до 122 млрд рублей", - говорил генеральный директор СТМ Виктор Леш.

Компания сообщала также, что в прошлом году произведено и реализовано 140 вагонов электропоездов, 118 электровозов, 49 маневровых тепловозов, 708 единиц путевой техники.

Основные финпоказатели СТМ (в млн рублей):

2022 год 2021 год Динамика Выручка 94 228 89 241 +5,6% Себестоимость 80 019 77 205 +3,6% Валовая прибыль 14 209 12 036 +18,1% Результаты операционной деятельности 3 937 2 659 +1,5 раза Прибыль (убыток) до налогообложения 1 146 (1 113) Чистая прибыль (убыток) 654 (1 061)

"Синара - транспортные машины" - дивизиональный машиностроительный холдинг группы "Синара", объединяет научно-технический и производственный потенциал российских предприятий по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок. Также оказывает услуги тяги, предоставляет в аренду локомотивы и путевую технику, обслуживает железнодорожные пути и инфраструктуру.