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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

"Синара-ТМ" в 2022 году вышла в прибыль по МСФО

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Холдинг "Синара - Транспортные машины" (СТМ) в 2022 году получил чистую прибыль по МСФО в размере 654 млн рублей против 1 млрд рублей чистого убытка годом ранее, сообщается в отчете предприятия.

В документе отмечается, что данные за 2021 год были пересмотрены.

Выручка по итогам прошлого года увеличилась на 5,6%, до 94,23 млрд рублей, себестоимость - на 3,6%, до 80,02 млрд рублей.

В частности, выручка от продажи локомотивов, железнодорожной техники и сопутствующих товаров выросла на 12,3%, до 58,88 млрд рублей, от предоставления услуг - в 1,5 раза, до 10,54 млрд рублей. При этом выручка от технического обслуживания локомотивов незначительно сократилась - на 0,1%, до 16,82 млрд рублей, от ремонта локомотивов - на 5,9%, до 5,52 млрд рублей.

Валовая прибыль возросла на 18,1%, до 14,21 млрд рублей.

Согласно отчету, показатель EBITDA в 2022 году увеличился в 1,4 раза - до 8,14 млрд рублей.

Ранее компания прогнозировала рост выручки в 2023 году на 26,6%.

"Наши планы на 2023 год предполагают рост, который СТМ прогнозируют в связи с завершением фазы адаптации и трансформации, успешно пройденной холдингом в непростом 2022 году, достигнутой стабилизацией и новыми возможностями для развития. Ожидается рост выручки до 122 млрд рублей", - говорил генеральный директор СТМ Виктор Леш.

Компания сообщала также, что в прошлом году произведено и реализовано 140 вагонов электропоездов, 118 электровозов, 49 маневровых тепловозов, 708 единиц путевой техники.

Основные финпоказатели СТМ (в млн рублей):

2022 год 2021 год Динамика
Выручка 94 228 89 241 +5,6%
Себестоимость 80 019 77 205 +3,6%
Валовая прибыль 14 209 12 036 +18,1%
Результаты операционной деятельности 3 937 2 659 +1,5 раза
Прибыль (убыток) до налогообложения 1 146 (1 113)
Чистая прибыль (убыток) 654 (1 061)

"Синара - транспортные машины" - дивизиональный машиностроительный холдинг группы "Синара", объединяет научно-технический и производственный потенциал российских предприятий по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок. Также оказывает услуги тяги, предоставляет в аренду локомотивы и путевую технику, обслуживает железнодорожные пути и инфраструктуру.

Синара Синара-ТМ Виктор Леш
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