"Синара-ТМ" в I квартале увеличила чистый убыток по РСБУ в 1,5 раза
Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года холдинг "Синара - Транспортные машины" (СТМ) увеличил чистый убыток по РСБУ в 1,5 раза в годовом исчислении, до 330,68 млн рублей, говорится в отчете компании.
Выручка СТМ выросла на 21,4%, до 286,93 млн рублей, но по-прежнему оставалась заметно ниже себестоимости.
Основные финансовые показатели АО "СТМ " (в тыс. руб.):
|I кв. 2023г
|I кв. 2022г
|Динамика
|Выручка
|286 926
|236 444
|+21,4%
|Себестоимость
|394 453
|378 691
|+4,2%
|Валовой убыток
|107 527
|142 247
|-24,4%
|Убыток от продаж
|107 527
|142 247
|-24,4%
|Убыток до налогообложения
|407 822
|270 156
|+1,5 раза
|Чистый убыток
|330 679
|223 682
|+1,5 раза
Кредиторская задолженность компании сократилась с 262,03 млн рублей на 31 декабря 2022 года до 123,76 млн рублей на 31 марта 2023 года, дебиторская - с 5,67 млрд рублей до 4,45 млрд рублей.
"Синара - Транспортные машины" - дивизиональный машиностроительный холдинг группы "Синара", объединяет научно-технический и производственный потенциал российских предприятий по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок. Также оказывает услуги тяги, предоставляет в аренду локомотивы и путевую технику, обслуживает железнодорожные пути и инфраструктуру.