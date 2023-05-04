"Синара-ТМ" в I квартале увеличила чистый убыток по РСБУ в 1,5 раза

Выручка СТМ выросла на 21,4%, до 286,93 млн рублей, но по-прежнему оставалась заметно ниже себестоимости.

Основные финансовые показатели АО "СТМ " (в тыс. руб.):

I кв. 2023г I кв. 2022г Динамика Выручка 286 926 236 444 +21,4% Себестоимость 394 453 378 691 +4,2% Валовой убыток 107 527 142 247 -24,4% Убыток от продаж 107 527 142 247 -24,4% Убыток до налогообложения 407 822 270 156 +1,5 раза Чистый убыток 330 679 223 682 +1,5 раза

Кредиторская задолженность компании сократилась с 262,03 млн рублей на 31 декабря 2022 года до 123,76 млн рублей на 31 марта 2023 года, дебиторская - с 5,67 млрд рублей до 4,45 млрд рублей.

"Синара - Транспортные машины" - дивизиональный машиностроительный холдинг группы "Синара", объединяет научно-технический и производственный потенциал российских предприятий по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок. Также оказывает услуги тяги, предоставляет в аренду локомотивы и путевую технику, обслуживает железнодорожные пути и инфраструктуру.