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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 5 июля повысилась на 5,5%

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы с 5 июля составляет 2609,6 рублей против 2473,3 рублей неделей ранее, сообщает Минсельхоз РФ.

Таким образом, рост составил 5,5%. Пошлина повысилась впервые после того, как была введена новая базовая цена для ее расчета (начала действовать с 7 июня этого года).

На ячмень пошлина пятую неделю подряд будет нулевой. На кукурузу - снизилась до 932,7 рублей с 937,8 рублей за тонну.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $245 за тонну на пшеницу ($244,4 неделей ранее), $178,1 - на ячмень ($177,9), $201,7 - на кукурузу ($204).

Новые пошлины будут действовать по 11 июля включительно.

Как сообщалось, с июня этого года базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу повышена до 17 тысяч с 15 тысяч рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - до 15,875 тысяч рублей с 13,875 тысяч рублей за тонну.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. С июля 2022 года ставки пошлины определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

Минсельхоз РФ
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