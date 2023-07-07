Пошлина на экспорт пшеницы из России с 12 июля повысится до 2 989 рублей за тонну

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт российской пшеницы с 12 июля составит 2 989,6 рубля за тонну против 2 609,6 рубля неделей ранее, сообщил Минсельхоз. Таким образом, рост составит 14,6%.

На ячмень пошлина шестую неделю подряд будет нулевой. На кукурузу - повысится до 1 237,4 рубля с 932,7 рубля за тонну.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $239,2 за тонну на пшеницу ($245 неделей ранее), $174 - на ячмень ($178,1), $198,4 - на кукурузу ($201,7).

Новые пошлины будут действовать по 18 июля включительно.

С июня 2023 года базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу повышена до 17 тысяч с 15 тысяч рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - до 15 875 рублей с 13 875 рублей за тонну.

В России со 2 июня 2021 года ввели механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже". С июля 2022 года ставки пошлины определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.