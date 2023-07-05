Акционеры "Абрау-Дюрсо" утвердили дивиденды за 2022 год в 0,19 руб. на акцию

По итогам первого квартала 2023 г. решено выплатить по 6,14 руб. на акцию

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Акционеры компании "Абрау-Дюрсо", ведущего производителя игристых вин в РФ, на годовом собрании утвердили дивиденды за 2022 год и за первый квартал 2023 года.

Как сообщается в материалах компании, по итогам 2022 года решено выплатить дивиденды в размере 0,19 рубля на акцию, по итогам первого квартала - по 6,14 рубля на акцию. Общая выплата по итогам 2022 года составит 18,62 млн рублей, по итогам первого квартала - 601,721 млн рублей.

Дивиденды по итогам первого квартала этого года будут выплачены из нераспределенной прибыли прошлых лет. Часть прибыли за 2022 год - 82,599 тыс. рублей - рекомендовано оставить нераспределенной.

Право на получение дивидендов имеют акционеры, включенные в реестр по состоянию на 17 июля 2023 года.

Дивиденды компании по итогам 2021 года составили 3,44 рубля на акцию, общая сумма - 337 120 632,96 рубля.

Компания принадлежит семье бизнес-омбудсмена Бориса Титова, акции ПАО "Абрау-Дюрсо" обращаются на Московской бирже. Уставный капитал составляет 98 000 184 рубля.

В 2022 году чистая прибыль компании, согласно управленческой отчетности, увеличилась на 25,56%, до 1,695 млрд рублей, выручка - на 22,35%, до 12,076 млрд рублей, EBITDA - на 23,55%, до 3,625 млрд рублей.

В 2022 году компания реализовала 54,171 млн бутылок, что на 18,1% больше, чем в 2021 году, из них собственного производства - 52,857 млн бутылок алкогольной и безалкогольной продукции (на 18,5% больше, чем в 2021 году).