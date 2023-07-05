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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:21

General Motors во II квартале увеличила продажи автомобилей в США на 18,8% г/г

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Во II квартале 2023 года General Motors увеличила поставки в США на 18,8% - до 691 978 автомобилей против 582 401 годом ранее, сообщила компания.

В том числе в апреле-июне GM продала 15 652 электромобиля.

Продажи бренда Chevrolet во втором квартале выросли на 17%, Cadillac - на 15%, Buick - на 48%, GMC - на 18%.

В первом полугодии продажи GM в США увеличились на 18% и составили 1,295 млн.

Ранее стало известно, что Toyota увеличила продажи машин в США на 14,9% в минувшем квартале, до 195,448 тыс. автомобилей. Продажи электромобилей составили 51 535, или 26,4% от общего объема.

По оценке Cox Automotive, совокупные продажи машин в США в текущем году вырастут почти на 8% и достигнут 15 млн.

С начала 2023 года капитализация GM выросла на 17%, до $54,16 млрд.

General Motors Toyota США
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