GM и южнокорейский партнер вложат свыше $1 млрд в производство сырья для аккумуляторов

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Американский автоконцерн General Motors (SPB: GM) и южнокорейский производитель катодов и анодов для аккумуляторов Posco Future M планируют инвестировать более $1 млрд в комплекс по производству катодоактивных материалов, на которые приходится около 40% себестоимости аккумуляторных ячеек.

Новый комплекс создается в рамках учрежденного в июле 2022 года совместного предприятия Ultium CAM, говорится в пресс-релизе GM. Мажоритарная доля в СП принадлежит Posco Future M.

"Мы начали с организации производства аккумуляторных ячеек в США, - приводятся в пресс-релизе слова исполнительного вице-президента GM по глобальной разработке продукции, закупкам и цепочкам поставок Дага Паркса. - Далее мы работали по всей цепочке поставок аккумуляторов, вплоть до получения сырья. Мы укрепляем вертикальную интеграцию, обеспечиваем дополнительные инвестиции и помогаем создавать рабочие места в Северной Америке".

Ultium CAM будет обеспечивать ежегодный выпуск порядка 360 тыс. автомобилей Chevrolet, Cadillac, GMC, Buick и BrightDrop в Северной Америке в 2025-2030 годах. GM планирует нарастить мощности по производству электромобилей в Северной Америке до 1 млн единиц в год в 2025 году.

Акции General Motors дорожают на 1,6% на премаркете в пятницу. Котировки бумаг Posco Future M завершили торги дня ростом на 4%.