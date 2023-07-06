Ford нарастил продажи в США во II квартале на 9,9% в годовом измерении

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Во II квартале 2023 года Ford Motor увеличил продажи автомобилей в США на 9,9% в годовом выражении, до 531 662 машин, говорится в пресс-релизе компании.

Реализация легковых автомобилей сократилась в минувшем квартале на 12,4% (до 10,76 тысячи), внедорожников - на 5% (до 225,3 тысячи). Продажи грузовиков подскочили на 26,2% (до 295,6 тысячи).

Продажи электромобилей уменьшились на 2,8% в годовом выражении - до 14 843. Реализация машин на двигателях внутреннего сгорания увеличились на 10%, до 482 230, гибридов - на 15,7%, до 34 590.

Реализация автомобилей бренда Ford (включая Mustang и GT) увеличилась на 11,2% - до 511 540, бренда Lincoln - снизилась на 15,2%, до 20 120.

General Motors ранее сообщила о росте поставок в США во втором квартале на 18,8% - до 691 978 автомобилей по сравнению с 582 401 годом ранее.