"Мосбиржа" проводит дискретный аукцион для обыкновенных акций "ТНС энерго Кубани"

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" проводит дискретный аукцион для обыкновенных акций ПАО "ТНС энерго Кубань" в период с 10:23 до 10:53 в "Режиме торгов Т+" из-за роста их цены более чем на 20%.

В остальных безадресных режимах торгов в период проведения дискретного аукциона торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.

На момент начала проведения дискретного аукциона стоимость обыкновенных акций компании составила 357 рублей за штуку (+24,8% к закрытию 5 июля).