"Мосбиржа" проводит дискретный аукцион для обыкновенных акций "Электроцинкa"

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" проводит дискретный аукцион для обыкновенных акций ПАО "Электроцинк" в период с 10:53 до 11:23 в "Режиме торгов Т+" из-за роста их цены более чем на 20%.

В остальных безадресных режимах торгов в период проведения дискретного аукциона торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.

На начало проведения дискретного аукциона стоимость обыкновенных акций компании составила 583,5 рубля за штуку (+20,3% к закрытию 3 июля).