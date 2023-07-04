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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:45

"Мосбиржа" проводит дискретный аукцион для обыкновенных акций "Электроцинкa"

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" проводит дискретный аукцион для обыкновенных акций ПАО "Электроцинк" в период с 10:53 до 11:23 в "Режиме торгов Т+" из-за роста их цены более чем на 20%.

В остальных безадресных режимах торгов в период проведения дискретного аукциона торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.

На начало проведения дискретного аукциона стоимость обыкновенных акций компании составила 583,5 рубля за штуку (+20,3% к закрытию 3 июля).

Мосбиржа Электроцинк
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