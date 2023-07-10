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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:10

"Мосбиржа" проводит дискретный аукцион для обыкновенных акций "Ижстали"

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" проводит дискретный аукцион для обыкновенных акций ПАО "Ижсталь" в период с 10:35 до 11:05 в "Режиме торгов Т+" из-за роста их цены более чем на 20%.

В остальных безадресных режимах торгов в период проведения дискретного аукциона торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.

На момент начала проведения дискретного аукциона стоимость обыкновенных акций "Ижстали" составила 6062 рубля за штуку (+20,4% к закрытию 7 июля).

Мосбиржа Ижсталь
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