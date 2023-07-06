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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Прогноз рынка легковых машин и LCV в РФ на 2023 год повышен с 770 тыс. до 1 млн штук

Прогноз учитывает появление новых игроков на рынке, рост амбиций автопроизводителей и параллельный импорт

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в 2023 году может вырасти на 45,5%, до 1 млн штук, прогнозирует комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

"Мы корректируем наш прогноз на 2023 год и считаем, что общий рынок автомобилей в России должен закрыться в этом году на уровне 1 млн единиц плюс-минус. Это существенный рост относительно 2022 года, когда рынок был 0,69 млн штук. И это существенный рост относительно того прогноза, который мы озвучивали в январе", - сказал на конференции ассоциации глава комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев.

Январский прогноз рынка от АЕБ предполагал его рост до 770 тысяч штук (+12% к 2022 году). Обновленный прогноз рынка предполагает его рост год к году на 45,5%.

"Причин здесь несколько. Первая - это более амбициозные и более агрессивные планы, которые озвучивают компании, имеющие локальное производство в России. Второе - это появление большого количества новых игроков, которые уже озвучили свои планы по выходу на российский рынок и которые готовят выход на рынок во втором полугодии", - сказал Калицев.

Он добавил, что вклад в восстановление рынка также внесет "параллельный" или, как выразился Калицев, "альтернативный" импорт. "Он сейчас продолжается, но все-таки нам кажется, что доля его будет постепенно снижаться", - добавил глава комитета автопроизводителей АЕБ.

АЕБ Алексей Калицев
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