ЦБ РФ готов к валютным интервенциям в случае рисков финансовой стабильности

В настоящее время таких рисков не наблюдается, заявила глава Банка России

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Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Банк России может проводить валютные интервенции только в случае возникновения рисков финансовой стабильности, сейчас таких рисков не наблюдается, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Мы не таргетируем курс рубля. Для нас любой курс приемлем, мы его учитываем, когда принимаем решение по денежно-кредитной политике. Мы готовы вмешиваться на валютный рынок своими интервенциями только когда видим некоторые риски финансовой стабильности. А что значит риски финансовой стабильности, нас иногда спрашивают. Когда ликвидности не хватает на рынке, тогда мы можем вмешиваться. Сейчас таких рисков финансовой стабильности нет", - сказала она, выступая на Финансовом конгрессе Банка России.

Курс формируется под влиянием, прежде всего, торгового баланса, подчеркнула председатель.

"Я уже сказала про текущий счет. Ну вот посмотрите, например, если сравнить январь-май этого года с январем-маем прошлого года, экспорт упал приблизительно, по предварительным данным, на 40%, а импорт вырос где-то на 15%. Есть экономические объективные факторы, курс формируется под их влиянием", - сказала она, отметив, что ЦБ учитывает это в денежно-кредитной политике для того, чтобы "обеспечить инфляцию на нашей цели". "И устойчивость рубля это, прежде всего, покупательная способность рубля. Это определяется уровнем инфляции", - сказала она.