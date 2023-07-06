Греф заявил об ограниченном влиянии валютного курса на баланс Сбербанка

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Валютный курс оказывает на баланс Сбербанка ограниченное влияние, так как банк предпочитает хеджировать свою валютную позицию, сообщил его глава Герман Греф.

"Что касается волатильности курса, вы видите, наверное, по нашим финансовым результатам, что они более-менее консистентны, потому что мы банк, который предпочитает максимально хеджировать свою валютную позицию, поэтому какие-то колебания есть, но они не радикальны, они как в одну, так и в другую сторону. Мы не зарабатываем на валютном курсе и не теряем на валютном курсе. У нас валютная позиция закрыта", - сказал он журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

В целом, говоря о текущей динамике курса, Греф отметил, что он не находится на оптимальном уровне и должен укрепиться.

"У нас рыночный курс, курс - это поплавок, слава богу, что поплавок существует. Мы видим, какая проблема с экономикой в странах, где пытаются вмешиваться в ценообразование. Поэтому этот поплавок сейчас подпрыгнул наверх, произойдет подстройка под новые реалии всех секторов экономики и наступит какая-то новая стабилизация. Я не верю, что сейчас курс находится на оптимальном уровне. Я думаю, что он все-таки должен укрепиться. Но он, конечно, не уйдет на экстремально низкие уровни, которые были в прошлом году", - сказал он.

"Ничего необычного не происходит, абсолютно предсказуемая понятная политика страны, ЦБ и правительства, в ней есть свои плюсы", - отметил Греф.

"Наш прогноз, если я правильно помню, был 75-78 рублей за доллар. Мы его пока не меняем. Отклонение от равновесного курса мы всегда предполагаем, это нормально. При плавающем курсе это абсолютно нормально", - сказал он.