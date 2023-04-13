Член совета директоров "Норникеля" попал в SDN List

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Член совета директоров "Норильского никеля", управляющий директор "Винтер Капитал Адвайзорс" Алексей Башкиров и компании в нескольких юрисдикциях, которые он контролируют, включены в санкционный список США.

Эта мера не приведет к блокировке "Норильского никеля", отметил Госдепартамент США.

Башкиров включен в список за деятельность в сфере металлургии и горнодобывающем секторе российской экономики.

В SDN list включены компании, которые OFAC считает контролируемыми или принадлежащими Башкирову: WCP Management Company LTD, недавно созданная инвестиционная компания в ОАЭ, кипрские Headey Investments Limited, Waldau Investments Limited, Alayne Investment Limited, Ironhill Holdings Limited, Masterskill Investments Limited Investments Limited, а также московское ООО "Транслайнинвест".

Башкиров входит в состав совета директоров "Норникеля" с 2013 года, но в новый состав он не выдвинут.

Аналогичную оговорку о нераспространении санкций на "Норильский никель" OFAC использовал, когда в середине декабря прошлого года включил в SDN list главу компании Владимира Потанина и принадлежащий ему ХК "Интеррос", который владеет 35,95% акций "Норникеля".