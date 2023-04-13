Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Член совета директоров "Норникеля" попал в SDN List

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Член совета директоров "Норильского никеля", управляющий директор "Винтер Капитал Адвайзорс" Алексей Башкиров и компании в нескольких юрисдикциях, которые он контролируют, включены в санкционный список США.

Эта мера не приведет к блокировке "Норильского никеля", отметил Госдепартамент США.

Башкиров включен в список за деятельность в сфере металлургии и горнодобывающем секторе российской экономики.

В SDN list включены компании, которые OFAC считает контролируемыми или принадлежащими Башкирову: WCP Management Company LTD, недавно созданная инвестиционная компания в ОАЭ, кипрские Headey Investments Limited, Waldau Investments Limited, Alayne Investment Limited, Ironhill Holdings Limited, Masterskill Investments Limited Investments Limited, а также московское ООО "Транслайнинвест".

Башкиров входит в состав совета директоров "Норникеля" с 2013 года, но в новый состав он не выдвинут.

Аналогичную оговорку о нераспространении санкций на "Норильский никель" OFAC использовал, когда в середине декабря прошлого года включил в SDN list главу компании Владимира Потанина и принадлежащий ему ХК "Интеррос", который владеет 35,95% акций "Норникеля".

SDN List США Норникель Винтер Капитал Адвайзорс Алексей Башкиров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Назначен гендиректор информационной страховой "дочки" Банка России

Brent подешевела до $87,01 за баррель после взлета котировок накануне

Дефицит бюджета США в марте вырос в 2 раза, за первое финполугодие - в 1,7 раза

Дефицит бюджета США в марте вырос в 2 раза, за первое финполугодие - в 1,7 раза

Страны G7 готовятся ввести санкции в отношении части алмазов "АЛРОСА"

Страны G7 готовятся ввести санкции в отношении части алмазов "АЛРОСА"

Рост рынка акций РФ в среду вслед за миром сдержали санкционные новости из США

США ввели блокирующие санкции против Международного инвестиционного банка

Под новые санкции США попали "Металлоинвест", "Мегафон" и другие компании холдинга USM

США ввели санкции против Хуснуллина, Дитриха и "Русатом Оверсиз"

США ввели санкции против Хуснуллина, Дитриха и "Русатом Оверсиз"

Завод Toyota в Петербурге будет выпускать электрокар "Алмаз-Антея" E-Neva с 2026 года

Завод Toyota в Петербурге будет выпускать электрокар "Алмаз-Антея" E-Neva с 2026 года

Требования "ГАЗа" по иску к VW включают 20,8 млрд рублей упущенной выгоды

Требования "ГАЗа" по иску к VW включают 20,8 млрд рублей упущенной выгоды
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });