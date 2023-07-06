Спрос на облигации Whoosh превысил первоначальное предложение в 1,8 раза

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Спрос на выпуск 3-летних облигаций ООО "ВУШ" (оператор сервиса Whoosh) серии 001Р-02 первоначальным объемом от 3 млрд рублей превысил предложение в 1,8 раза и составил около 5,4 млрд рублей, что позволило увеличить объем выпуска с 3 млрд рублей до 4 млрд рублей, сообщила пресс-служба эмитента.

В ходе сбора заявок поступило более 16 тысяч ордеров со стороны широкого круга инвесторов, в том числе физлиц.

"Рады сообщить об очередном успешном шаге компании на рынках капитала. Мы зафиксировали высокий интерес со стороны розничных инвесторов, что говорит о том, что инвесторы интересуются развитием компании и доверяют нам. Полученные средства планируется направить на финансирование покупки новых электросамокатов и электровелосипедов", - сказал через пресс-службу финансовый директор Whoosh Александр Синявский.

Новый выпуск облигаций компании включен в сектор РИИ (рынок инноваций и инвестиций) "Московской биржи" с даты размещения, это значит, что инвесторы-физлица, купившие облигации этого выпуска, могут получить налоговую льготу по НДФЛ в отношении дохода от продажи, если они держали бумаги более 1 года.

Сбор заявок на выпуск прошел 4 июля. При открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона составлял 11,9-12,2% годовых, а объем размещения - не менее 3 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11,8% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 12,33% годовых, купоны квартальные.

Организаторами выступили БКС КИБ, Газпромбанк и Тинькофф банк. Техразмещение завершилось 6 июля.

Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании объемом 30 млрд рублей, которую Московская биржа зарегистрировала 25 мая 2022 года. Дебютный выпуск 3-летних облигаций объемом 3,5 млрд рублей компания разместила в июне 2022 года.

Whoosh - технологическая компания, специализирующая на разработке и внедрении решений для шеринга транспорта микромобильности, а также управляет одноименным сервисом аренды электросамокатов и электровелосипедов. Whoosh является ведущим игроком российского рынка кикшеринга. Общее количество пользователей сервиса - более 15 млн человек. Парк самокатов составляет 133 тыс. С декабря 2022 года акции Whoosh торгуются на "Московской бирже".