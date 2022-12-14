Whoosh в ходе IPO привлек 2,1 млрд рублей при оценке 20,6 млрд рублей

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Вуш Холдинг" (холдинговая компания оператора кикшеринга Whoosh) сообщило, что в рамках IPO разместило акции по цене 185 рублей за бумагу.

Это нижняя граница ранее установленного ценового коридора (185-225 рублей за обыкновенную акцию). Предварительно о том, что размещение может пройти по этой цене, компания сообщила 12 декабря.

Объем средств, привлеченных в результате IPO за счет допэмиссии акций, составил 2,1 млрд рублей. По итогам размещения акций рыночная капитализация компании составит 20,6 млрд рублей.

Изначально предполагалось, что IPO будет состоять из двух потенциально равных по объему компонент: до 2,5 млрд рублей будет привлечено самой компанией через допэмиссию, в пределах такой же суммы - продажа акций нынешними владельцами. Однако акционеры решили акции не продавать.

Акционеры предоставили акции на сумму 0,2 млрд рублей для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах.

Уставный капитал компании до сделки состоял из 100 млн акций, по итогам размещения их число вырастет до 111,35 млн. Доля новых акций в уставном капитале по результатам IPO составит около 10,2%.

Сделка предполагает lock-up в 185 дней для компании, ее акционеров и аффилированных с ними лиц.

Торги обыкновенными акциями Whoosh под тикером "WUSH" и кодом ISIN RU000A105EX7 начнутся на "Московской бирже" 14 декабря.

По итогам IPO акционерами компании стали ведущие российские инвестиционные фонды, на которых пришлось более половины от общего объема размещения, сообщил через пресс-службу основатель и гендиректор Whoosh Дмитрий Чуйко. Помимо институциональных инвесторов, по итогам IPO акционерами стали более 20 тысяч частных инвесторов, добавил он.

Компания намерена направить привлеченные в ходе IPO средства на финансирование инвестиционной программы группы Whoosh, в том числе на расширение парка, укрепление позиций на существующих рынках и выход в новые регионы. Компания сообщала, что в среднесрочной перспективе планирует запустить сервис еще в 73 новых локациях (сейчас их 40).

Кроме того, из привлеченных в рамках IPO средств до 110 млн рублей может быть использовано на выплаты менеджменту в рамках расчетов по долгосрочной опционной программе мотивации.

Сервис кикшеринга Whoosh был основан в 2018 году. На сегодня он является крупнейшим на российском рынке, занимая 46% по выручке. На 30 сентября 2022 года парк компании составлял около 82 тысячи электросамокатов в 40 городах России и СНГ, база зарегистрированных пользователей - 11,2 млн человек.

Холдинговая компания - ПАО "ВУШ Холдинг" была создана в августе 2022 года. В нее передано 100% долей в ООО "ВУШ" (основная операционная компания группы), а также 100% в компаниях-операторах сервиса в Казахстане и Белоруссии - ТОО "ВУШ КЗ" и ООО "ВУШ БЛ".

Как говорится в проспекте компании к IPO, основателям компании принадлежит порядка 69% акций (Дмитрию Чуйко - 42,8%, Егору Баяндину - 11,6%, Сергею Лаврентьеву - 10,3%, Олегу Журавлеву - 4,5%). Закрытому паевому инвестиционному комбинированному фонду "Фонд пре-АйПиО 1" - 13,1%, ООО "ВУШ ПДМ" (будет являться оператором программы мотивации сотрудников) - 5,3%, ООО "Алтимейт Эдвайзори" - 1,1%, Юрию Зайцеву - 3,9%, Александру Миракову - 3,7%, Евгению Зальцману - 3,7% (он также владеет 50% "Алтимейт Эдвайзори").

Выручка группы Whoosh по МСФО за 9 месяцев 2022 года выросла в 1,7 раза, до 6,3 млрд рублей, показатель EBITDA кикшеринга увеличился на 30% - до 3,3 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA сократилась до 58% с 68%.