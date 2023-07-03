"Мосбиржа" зарегистрировала выпуск облигаций сервиса Whoosh объемом от 3 млрд рублей

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций ООО "ВУШ" (оператор сервиса Whoosh) серии 001Р-02 объемом не менее 3 млрд рублей и включила его во второй уровень котировального списка, сообщила компания.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-02-00075-L-001P.

Сбор заявок на выпуск запланирован на 4 июля, он пройдет с 11:00 до 16:00 по московскому времени.

Ориентир ставки 1-го купона - 11,9-12,2% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 12,44-12,77% годовых, купоны квартальные.

Организаторами выступят БКС КИБ, Газпромбанк и Тинькофф банк.

Техразмещение запланировано на 6 июля.

Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом 30 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала 25 мая 2022 года. Планируется включение выпуска в сектор РИИ (Рынок инноваций и инвестиций) "Московской биржи".

Привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование закупок нового парка электросамокатов и электровелосипедов.

Компания в июне 2022 года разместила выпуск 3-летних дебютных облигаций серии 001Р-01 объемом 3,5 млрд рублей.

Whoosh - технологическая компания, специализирующая на разработке и внедрении решений для шеринга транспорта микромобильности, а также управляет одноименным сервисом аренды электросамокатов и электровелосипедов. Whoosh является ведущим игроком российского рынка кикшеринга. В 2021 году количество уникальных пользователей компании превысило 6 млн человек, которые совершили более 26 млн поездок, а собственный парк компании превысил 41 тысячу единиц.