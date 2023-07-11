Чистая прибыль ВТБ по МСФО в I полугодии составила 289 млрд рублей

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ВТБ по МСФО в первом полугодии 2023 года составила 289 млрд рублей, говорится в материалах банка к рабочей встрече главы кредитной организации Андрея Костина с президентом РФ Владимиром Путиным.

"По итогам 2023 года ожидается (чистая прибыль - ИФ) порядка 400 млрд рублей", - отмечается в материалах.

"С IV квартала прошлого года мы работаем с прибылью. По всем направлениям работы есть позитивная динамика", - сообщил Костин на встрече с Путиным.

ВТБ, по его словам, сейчас активно занимается созданием новой инфраструктуры по расчетам в рублях и в валютах дружественных стран. "У нас для этого есть экспертиза и есть инфраструктура, потому что мы присутствуем в крупнейших азиатских странах, таких как Китай, Индия, мы присутствуем в странах СНГ. Поэтому на этой базе ведется активная работа", - отметил глава банка.

В целом российский банковский сектор, по мнению Костина, "чувствует себя надежно". "Я не думаю, что будут какие-то проблемы. Хотя мы, конечно, понесли определенные убытки в прошлом году за счет того, что у нас просто забрали собственность (активы за рубежом - ИФ)", - заявил банкир.