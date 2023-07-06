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ЦБ учтет усилившиеся проинфляционные риски и другие факторы при принятии решения по ставке

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отмечает усиление с последнего заседания совета директоров по ставке проинфляционных рисков, на следующем заседании они будут учтены среди прочих.

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"Действительно, проинфляционные риски с прошлого заседания чуть выросли, это связано и с динамикой курса", - сказала она на брифинге в рамках Финансового конгресса Банка России.

"Но в июле мы будем принимать решение, исходя из всех факторов. Будем анализировать влияние не только одного фактора, но и всех факторов, чтобы принять решение", - отметила председатель.

Апрельский прогноз ЦБ по инфляции на 2023 год составляет 4,5-6,5%. Среднесрочный макроэкономический прогноз будет уточнен по итогам очередного заседания совета директоров Банка России 21 июля.

Эльвира Набиуллина Банк России ЦБ РФ
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