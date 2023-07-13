SberCIB ожидает повышения ключевой ставки ЦБ на 100 б.п. на июльском заседании

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - SberCIB Investment Research ожидает повышения ключевой ставки Банка России на 100 базисных пунктов на заседании 21 июля. Об этом говорится в комментарии старшего стратега по долговым рынкам инвестбанка Игоря Рапохина.

"По нашим оценкам, комментарии ЦБ уже на июньском заседании указывали на то, что регулятор будет выбирать между повышением ставки на 50 и 100 базисных пунктов в июле", - пишет эксперт. С тех пор инфляционные риски повысились из-за изменения курса рубля, ускорения помесячной инфляции и усиления ожиданий рынков относительно роста ставок в США в этом году, отмечает он.

"Поэтому повышение ставки на 100 базисных пунктов в июле наиболее вероятно - с помощью такого шага ЦБ повысит привлекательность рублевых депозитов. Это, в свою очередь, поддержит валютный курс и усилит сберегательные настроения населения", - считает Рапохин.

"Инфляция по итогам 2023 года вряд ли превысит прогноз Банка России (4,5-6,5%) даже при сохранении ставки на текущем уровне. Однако ужесточение денежно-кредитной политики необходимо, чтобы исключить риски выхода инфляции за целевые 4% в следующем году. По оценкам самого регулятора, эффект от действий ЦБ полностью проявляется в экономике только за 3-6 кварталов", - пишет стратег.

Повышение ставки на 50-100 базисных пунктов уже заложено в рыночные котировки и не будет потрясением для инвесторов, однако эксперт допускает, что доходности ОФЗ могут еще немного подрасти из-за жесткой риторики ЦБ.