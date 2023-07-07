Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Промпроизводство в Германии в мае неожиданно снизилось

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Объем промышленного производства в ФРГ в мае снизился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis).

Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали, что показатель не изменится.

В апреле промпроизводство в Германии увеличилось на 0,3%.

Производство капитальных товаров в мае выросло на 1,3%, потребительских товаров - упало на 1,2%, промежуточных товаров - снизилось на 0,5%.

Объемы строительства уменьшились на 0,4%, выработка электроэнергии упала на 7%.

Объем промпроизводства в Германии в мае был на 0,7% выше показателя того же месяца 2022 года.

Германия Destatis
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Операционная прибыль Samsung во II квартале упала до минимума за 14 лет

Операционная прибыль Samsung во II квартале упала до минимума за 14 лет

Нефть Brent подорожала до $76,85 за баррель

Нефть Brent подорожала до $76,85 за баррель

Финансовый конгресс ЦБ: надежда на раскрытие

Рубль в четверг сумел отыграть значительную часть утренних потерь

Рубль в четверг сумел отыграть значительную часть утренних потерь

Brent подешевела до $75,46 за баррель на фоне общего снижения аппетита к риску

ЦБ РФ допускает повышение ставки, но будет ли оно разовым или запустит цикл - вопрос анализа

ЦБ РФ допускает повышение ставки, но будет ли оно разовым или запустит цикл - вопрос анализа

ЦБ сосредоточился на решении проблемы замороженных активов через выкуп со счетов С

Банк "Открытие" сдаст лицензию в 2025 году

Банк "Открытие" сдаст лицензию в 2025 году

На Финансовом конгрессе обсудили плюсы и минусы вывода бывших активов иностранцев на биржу

На Финансовом конгрессе обсудили плюсы и минусы вывода бывших активов иностранцев на биржу

В законодательство введут термин "цифровые валюты иностранных государств"

В законодательство введут термин "цифровые валюты иностранных государств"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });