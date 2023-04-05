Заказы промпредприятий Германии в феврале выросли сильнее прогноза

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Объем заказов промышленных предприятий Германии в феврале подскочил на 4,8% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики ФРГ.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал их увеличение на 0,3%.

В январе, согласно пересмотренным данным, заказы промпредприятий ФРГ выросли на 0,5%, а не на 1%, как сообщалось ранее. Их подъем продолжается три месяца подряд.

Внутренние заказы в феврале увеличились на 5,6% по сравнению с предыдущим месяцем, зарубежные - на 4,2%. Заказы из стран еврозоны подскочили на 8,9%, из других государств - на 1,4%.

Рост заказов на средства производства в прошлом месяце составил 7,3%, на промежуточные товары - 1,3%, на потребительские товары - 1,9%.

Заказы на транспортные средства в целом в феврале взлетели на 55,9%, заказы на автомобили и двигатели к ним повысились на 3,7%, на машиностроительное оборудование - на 2,8%.

Рост без учета крупных заказов составил 1,2%.

Общий объем заказов германских промпредприятий в феврале был на 5,7% ниже, чем годом ранее.