Москва выпустит двухлетние "зеленые" облигации для населения на 2 млрд рублей

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Москвы выпустит зеленые облигации для населения, которые позволят гражданам инвестировать в важнейшие городские экологические проекты. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Объем облигаций, предложенный к размещению, составит два миллиарда рублей, а срок их обращения – два года. Купонный доход будет выплачиваться раз в квартал. Процентную ставку по облигациям определят перед началом размещения исходя из рыночной конъюнктуры", - сказал Ефимов, его слова привели в пресс-службе профильного комплекса.

По его словам, размещение начнется в конце мая на финансовой платформе Московской биржи "Финуслуги".

Облигации для населения – особый вид облигаций, который могут купить только физические лица. В случае с зелеными облигациями для населения, которые выпустит Москва, нет риска потери средств: они не обращаются на бирже и поэтому не теряют в цене. Кроме того, даже при досрочном возврате облигаций городу граждане получат доход за весь период владения, добавил Ефимов.

Привлеченные от размещения облигаций средства будут направлены на финансирование проекта замены дизельных автобусов на электробусы для сокращения выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов от автотранспорта, отметили в пресс-службе.