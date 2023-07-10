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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Polymetal увеличил долю в казахстанском проекте Баксы до 75%

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Polymetal сообщил, что увеличил эффективную долю участия в проекте Баксы (Казахстан) до 75% путем реализации опциона на выкуп доли одного из партнеров проекта.

До реализации опциона Polymetal принадлежало 7,5% акций. Государственной компании АО "Казгеология" принадлежат оставшиеся 25%.

"Проект Баксы соответствует нашим целям по развитию медно-золотых активов и расширению присутствия в Казахстане. Планируем продолжить на активе активную геологоразведку, оценку минеральных ресурсов по стандарту JORC и решение о начале производства ожидаем в 2024 году", - прокомментировал главный исполнительный директор Polymetal International plc Виталий Несис.

Косвенную долю в размере 7,5% в проекте Баксы компания приобрела в 2019 году, тогда же получив опцион на увеличение доли до 75% путем финансирования геологоразведочных работ за счет займов.

Общая лицензионная площадь участка составляет 776 квадратных км, он расположен в Северо-Казахстанской области в 300 км от принадлежащего компании Варваринского хаба.

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, в Якутии, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейшим акционером является группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (около 24%).

Виталий Несис Polymetal Казахстан Баксы
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