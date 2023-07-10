Редомициляция Polymetal завершится не ранее конца июля

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Polymetal подтвердил планы по завершению редомициляции, о сдвиге которой на 2 недели сообщил в конце июня. Редомициляция завершится не раньше недели, начинающейся 31 июля 2023 года, уточнила компания.

Дата приостановки листинга или торговли акциями компании на Лондонской фондовой бирже (LSE) по-прежнему не определена, и акции компании продолжат торговаться на LSE до дальнейшего объявления.

Приостановка торгов не произойдет раньше недели, начинающейся 31 июля 2023 года.

Также Polymetal уточнил, что в предусмотренный законодательством Джерси срок возражений ни со стороны кредиторов, ни со стороны акционеров, проголосовавших против редомициляции, не поступило.

Компания и ее консультанты поддерживают диалог с регулирующими органами и считают, что был достигнут значительный прогресс в получении необходимых согласований для завершения редомициляции от комитета по регулированию финансовых услуг МФЦА (AFSA Registrar) и комиссии по финансовым услугам острова Джерси (JFSC Registrar).

"Во избежание сомнений компания напоминает акционерам, что, как указано в циркуляре, редомициляция по-прежнему зависит от выполнения определенных условий и будет продолжена при уверенности совета директоров в постоянном соблюдении всех применимых санкционных требований. Компания и совет директоров продолжают работу с юридическими консультантами, чтобы иметь возможность дать такую гарантию", - говорится в сообщении золотодобытчика.

В конце мая акционеры Polymetal на внеочередном собрании одобрили редомициляцию с Джерси в Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) в Казахстане.

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, в Якутии, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейшим акционером является группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (около 24%).