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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:35

Polymetal рассматривает ускорение строительства автоклава в Казахстане

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Polymetal сообщил, что оценивает варианты ускорения строительства и ввода в эксплуатацию автоклава Ертic ГМК (Иртышского ГМК) в Казахстане, чтобы обеспечить независимость дочерних компаний в Казахстане от подсанкционных активов в России.

"Компания, ее совет директоров и [специальный] комитет продолжают следить за тем, чтобы активы в Казахстане оставались незатронутыми в текущей ситуации, и рассматривают реструктуризацию существующих схем переработки концентрата из упорной руды, добываемой на месторождении Кызыл в Казахстане, для устранения рисков дочерних компаний в связи с санкциями", - сообщает Polymetal.

Сейчас концентрат с Кызыла Polymetal перерабатывает на Амурском ГМК в Хабаровском крае. В середине мая США ввели блокирующие санкции против АО "Полиметалл" - зарегистрированного в России юрлица, которое, помимо прочего, выступает холдинговой компанией для активов Polymetal в России.

В начале июня глава Polymetal Виталий Несис говорил изданию "Курсив", что компания согласовала участки под автоклавный комплекс в Казахстане, есть понимание по основному технологическому оборудованию, в июне ожидаются переговоры по перевозке самого автоклава.

Ранее Polymetal собирался строить свой третий автоклав в Совгавани - в Хабаровском крае России, но в 2022 году решил рассмотреть возможность переноса проекта в Казахстан. Новая площадка нашлась в Павлодарской области, примерно в 500 км от Кызыла.

Концептуальные параметры проекта предполагали capex около $730 млн при мощности 250-300 тыс. тонн концентрата в год. О формальном принятии инвестрешения пока не сообщалось.

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, в Якутии, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейшим акционером является группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (около 24%).

Polymetal Виталий Несис Казахстан Полиметалл
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